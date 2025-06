A caccia di futuro sulle ceneri di Spazio2 nasce “Too Piacenza”

C’era una volta Spazio2, adesso c’è “Too Piacenza”. Dalle ceneri del centro di aggregazione di via XXIV Maggio nasce un nuovo hub di comunità, inaugurato ieri pomeriggio: lo spazio si propone di essere un punto di riferimento per la cittadinanza, specialmente per quella più giovane, capace di offrire servizi, promuovere la partecipazione e favorire la rigenerazione sociale e culturale.

L’amministrazione comunale ne ha affidato la gestione alla rete costituita dal capofila consorzio Sol.Co Piacenza, in partnership con le cooperative sociali Officine Gutenberg, Des Tacum, L’Ippogrifo, Eureka, L’Arco, Strade Blu e Consorzio Quarantacinque, che insieme hanno co-progettato lo spazio e lavorato per la sua trasformazione e ridefinizione.

«Vogliamo diventare un luogo che permetta alla cittadinanza più giovane di esprimere le proprie potenzialità e talenti, facilitare la transizione all’età adulta e il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, a partire dai percorsi di vita di ciascun frequentante - hanno spiegato Giovanni Menzani, presidente Consorzio Sol.Co - Renderlo un luogo accessibile a tutte e a tutti, senza “sbarramenti all’ingresso”, in cui le nuove generazioni, indipendentemente dai propri background e percorsi, possano formarsi e crescere e dove siano aiutate al meglio a comprendere i loro desideri per il futuro. In sintesi, vogliamo dare il nostro contributo nel creare una Piacenza migliore per i giovani, a partire da questo specifico luogo». Il progetto si realizza nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana del Comune di Piacenza, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna con fondi PR FSE+ 2021-2027.

Al taglio del nastro sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi, l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Lavoro e Politiche Giovanili Giovanni Paglia e il dirigente del Settore Attività Culturali, Economia della Cultura e Giovani della Regione, Gianni Cottafavi.

Durante l’inaugurazione, arricchita dal live del musicista e cantautore Martino Adriani, è stata ufficializzata la data dell’incontro riservato a tutti coloro che desiderano collaborare con il nuovo spazio, in calendario venerdì 11 luglio alle 18. A partire da lunedì 30 (con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì , dalle 14 alle 20) l’invito alla collettività sarà quello di “pensare a questo spazio come se fosse anche tuo”: cittadine e cittadini potranno comunicare le loro proposte, che riguardino un evento - un festival, un laboratorio che vorrebbero realizzare nella struttura, un’iniziativa da co-progettare insieme ai gestori - il coinvolgimento della propria azienda o ente come sponsor, o ancora, la propria disponibilità come volontaria o volontario.

L’occasione di ieri è servita anche per annunciare il ritorno di Tendenze Factory, che si articolerà in varie tappe a cominciare, dal 5 al 7 settembre nella cornice della ex Caserma Cantore, da Tendenze Showcase - una vetrina di proposte musicali locali, nazionali ed internazionali e tanto altro - e Tendenze Lab che partirà ad ottobre e proporrà un ricco ventaglio di percorsi fino a settembre 2026, momento in cui tornerà il festival Tendenze.