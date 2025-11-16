A Cotrebbia la creatività conquista nuovi spazi

In una stanza si impara a salvare una vita, attraverso massaggio cardiaco e altre pratiche di soccorso; dall’altra parte del muro si assemblano robot o si creano nuovi oggetti con la stampante 3D: a Cotrebbia di Calendasco, nell’ex scuola semiabbandonata, si sono insediate stabilmente due nuove attività negli spazi per il coworking messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Un nuovo tassello, dopo altri corsi già partiti lo scorso mese, per fare della ex scuola un polo della creatività. Le due realtà che da ieri occupano due stanze dell’immobile sono ReLife (già attiva dal 2020 nella formazione sanitaria) e Nobodies Studios (cooperativa nata nel 2004, che si occupa principalmente di creazioni artistiche e tecnologie): ieri, sabato 15 novembre, si sono presentate ufficialmente al pubblico con una serie di laboratori.