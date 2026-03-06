A Piacenza il Forum regionale Youz: focus su giovani e lavoro

Sarà la sede di Too, in via XXIV Maggio 51, ad accogliere lunedì 9 marzo la tappa piacentina del forum Youz - Generazione di idee, percorso partecipativo promosso dalla Regione Emilia Romagna e dedicato ai giovani che qualche settimana fa, nella nostra provincia, era stato ospitato a Rivergaro.

Questa volta, al centro dell'incontro - che si svolgerà dalle 9 alle 13, con i saluti istituzionali dell'assessore Francesco Brianzi in apertura e l'intervento della sindaca Katia Tarasconi a conclusione - sarà il tema dell'occupazione, con la presentazione dei risultati della ricerca "Giovani e Lavoro a Piacenza" che l'Amministrazione comunale ha affidato, nell'ambito del progetto "Stay Jude", all'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e al Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica.

L'evento sarà occasione, seguendo il filo conduttore che ha attraversato sinora 15 tappe del Forum in tutta l'Emilia Romagna, per condividere esperienze e proposte inerenti all'ecosistema delle Politiche Giovanili e all'obiettivo di un futuro più sostenibile, vicino ai bisogni delle nuove generazioni e improntato ad attività di supporto e orientamento.