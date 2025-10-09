A Podenzano riapre la finestra sul mondo con Ettore Gotti Tedeschi

Riprendono a Podenzano gli appuntamenti con Ettore Gotti Tedeschi, banchiere ed ex presidente dello Ior (Istituto per le opere di religione), nell’ambito del ciclo di incontri culturali promossi dall’amministrazione comunale.

Gli incontri si terranno nell’auditorium di via Monte Grappa 100, con inizio alle 18 e ad ingresso libero.

Il primo appuntamento è in calendario sabato 18 ottobre e avrà come tema “Trump: cosa spiega la sua nomina bis”. Un incontro che approfondisce quindi l’elezione di Donald Trump a presidente degli Usa per la seconda volta, le dinamiche e le motivazioni che sottendono alla nuova ascesa del tycoon. Il secondo incontro, venerdì 15 novembre, approfondirà invece “Trump bis: gli effetti su mondo, Europa e Italia”.

«L’iniziativa - dice il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni - intende offrire alla cittadinanza un’occasione di riflessione e confronto su temi di rilevanza globale, analizzati con lo sguardo esperto di un economista di fama internazionale. Questi appuntamenti rappresentano un momento di approfondimento e di dialogo aperto su temi di grande attualità. La presenza di una figura di alto profilo come il dottor Gotti Tedeschi arricchisce il nostro calendario culturale e conferma l’impegno del Comune nel promuovere occasioni di conoscenza e partecipazione». Gli incontri sono rivolti a tutti. «Proseguire con incontri di questo livello significa offrire ai cittadini strumenti per comprendere meglio le dinamiche che influenzano la politica e l’economia globale - sottolinea l’assessore alla cultura Renato Lavezzi -. La cultura è anche capacità di interpretare il presente e questi momenti vogliono essere un contributo concreto a un dibattito consapevole e aperto a tutti» .