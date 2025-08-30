Abbandona tre materassi dietro il cimitero, multa da 300 euro

A spasso per Castelsangiovanni con un carrello della spesa "imbottito" di materassi. Poteva sembrare una scena da Candid Camera invece era reale. Un residente di via Bottarone ha percorso diverse centinaia di metri con alcuni materassi stipati in un carrello della spesa. L'uomo, ripreso dalle telecamere, ha percorso tutta via Bottarone, ha oltrepassato l’incrocio sempre molto trafficato con via Fratelli Bandiera, e ha tirato dritto lungo via suor Francesca Cabrini superando il cimitero comunale. Arrivato a questo punto ha abbandonato il carrello con tutto il suo contenuto. Pizzicato dalla Polizia locale l'uomo si è visto rifilare una multa di 300 euro.