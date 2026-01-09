Abbandono rifiuti a Borgonovo, multe frugando tra i rifiuti

Decine di sacchi e cassonetti controllati e tre multe rifilate per abbandono “selvaggio” di rifiuti. È il bilancio dei controlli effettuati da una coppia di agenti accertatori ambientali di Iren e agenti della Polizia locale di Borgonovo, incaricati di passare al setaccio bidoni, cassonetti e sacchi di rifiuti abbandonati in modo improprio. Il giro di controlli è stato disposto non a caso. A inizio anno a Borgonovo è entrato a pieno regime il nuovo sistema di calcolo della tassa rifiuti. Questo, unito al fatto che si è reduci dalle festività durante le quali il quantitativo di rifiuti prodotti è notevolmente aumentato, ha contribuito al moltiplicarsi di fenomeni di abbandono a dir poco improprio. Lungo via Manzoni gli agenti della Polizia locale hanno rifilato una multa di 306 euro ad alcuni residenti che avevano abbandonato grosse valige vicino al cassonetto della plastica. Gli agenti di Iren hanno rifilato altre due multe per scarico improprio in zona Cà Verde.