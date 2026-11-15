«Abusi e stalking a una barista», un cliente finisce a processo

Le confidenze che si sarebbe preso con una barista sono costate care a un cliente. L’uomo di trent’anni sarà processato con rito abbreviato per i reati di violenza sessuale e stalking.

Una 22enne, che un paio d’anni fa lavorava in un esercizio pubblico della bassa Valnure, ha raccontato ai carabinieri che il cliente avrebbe spesso fatto commenti pesanti nei suoi confronti e che, in un’occasione, le avrebbe toccato il seno.

Venerdì scorso l’avvocato Nicola Caiola ha chiesto alla giudice per l’udienza preliminare Isabella Farini che il trentenne venga processato con rito abbreviato. Richiesta accolta. In caso di condanna, avrà una riduzione di un terzo della pena. Tuttavia, la difesa respinge le contestazioni, sostenendo che non ci siano stati né abusi, né stalking. Il processo sarà celebrato il 12 marzo.

L’episodio più grave - quello che ha dato origine all’accusa di violenza sessuale - sarebbe avvenuto una domenica nel maggio del 2024.