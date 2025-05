Addio a Renato Badini, re degli osti piacentini

Piacenza perde il re degli osti, Renato Badini, per decenni titolare insieme alla moglie Carmen, scomparsa qualche anno fa, di uno dei più famosi ristoranti di Piacenza, “L’Agnello”, nell’angolo di Piazza Cavalli all’incrocio fra via Illica e via Calzolai. Aveva 99 anni e fino a qualche mese fa capitava ancora di vederlo in centro, seppure sulla sedia a rotelle accompagnato da un amico. Il suo ristorante è stato per molti anni un ritrovo irrinunciabile per i piacentini di tutte le età e condizioni sociali. E lui trattava tutti con lo stesso approccio schietto e allegro. “Giovanotti, cosa vi porto?” esclamava in dialetto all’approccio iniziale a prescindere dall’avere di fronte Gianni Agnelli (che con Gianmaria Visconti di Modrone lo visitava non di rado) che il più umile degli operai. La chiusura era immancabilmente “tiria la riga?” cioè “tiro la riga?” sotto al conto.