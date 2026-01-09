Addio all'ex sindaco Sandro Botti, fino all'ultimo Agazzano nel cuore

Agazzano saluta per l'ultima volta Sandro Botti, ex sindaco e memoria storica del paese della Valluretta. Un paese in cui Botti ha trascorso la sua lunga vita, aveva da poco compiuto 94 anni, e di cui conosceva aneddoti, persone, vicende storiche. Sindaco tra il 1975 e il 1991, Botti aveva dato il via a tanti interventi che hanno modellato l’aspetto del paese. Durante i suoi mandati presero forma il campo da calcio, poi intitolato a Felice Baldini, e l’espansione edilizia della parte alta, verso piazza Libertà. Lucidissimo, curioso, attento a ogni cambiamento, la sua era una presenza immancabile a ogni manifestazione pubblica, evento. Appassionato di storia non aveva mai smesso di documentarsi sulla sorte toccata agli agazzanesi nel periodo delle due guerre mondiali. Grande amico degli alpini Sandro Botti era stato anche un donatore Avis e un suonatore di basso, nel locale corpo bandistico. Quattro anni fa era stato festeggiato a sorpresa in piazza Europa, luogo di cui era un assiduo frequentatore, per i suoi 90 anni.