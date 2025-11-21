Agazzano, addio a Francesco Pinotti, presidente Anspi per vent'anni

Agazzano ha salutato per l'ultima volta Francesco Pinotti, per un ventennio presidente del circolo Anspi San Genesio di Cantone. Era stato lui la colonna portante del gruppo di volontari che tra gli anni Novanta e i primi dieci anni del Duemila, aveva dato vita alla festa di San Genesio, a Cantone di Agazzano. A salutarlo è stata una folla commossa di amici, parenti, ex colleghi di lavoro, volontari. Francesco Pinotti non è stato però solo l’infaticabile presidente dell’Anspi San Genesio. È stato tante cose. Cacciatore, come gran parte dei suoi fratelli. Un tempo era stato suonatore di tromba nella banda Carlo Vignola tanto che durante l'affollato funerale, nella piccola chiesa di Cantone, in suo omaggio è stata intonata la sua aria preferita: l’Ave Maria. Durante la sua carriera lavorativa era stato un apprezzato tornitore, che aveva sviluppato una notevole esperienza nel campo dell’oleodinamica.