Agazzano, trent'anni di centro parrocchiale. Ricordato don Mazzari

Il centro parrocchiale di Agazzano ha compiuto 30 anni. Per celebrare l'evento sui muri dell'edificio è stata posizionata una targa che ne celebra la storia.

«Un storia – ha ricordato il vicario del vescovo, monsignor Giuseppe Basini – fatta delle persone che hanno contribuito a rendere vivi i mattoni di cui è fatto questo centro parrocchiale». Primo tra tutti il parroco di allora, don Roberto Mazzari, spentosi lo scorso anno e che all’epoca per un decennio guidò la parrocchia di Agazzano. Dopo di lui anche i parroci che si sono succeduti fino all’attuale, don Fabrizio Bonelli hanno lavorato per rendere sempre più fruibile questa casa comune. Tra i presenti alla cerimonia anche alcuni familiari di don Mazzari, tra cui la sorella Mariuccia e le tante persone che in tutti questi anni hanno dato un’anima al centro.