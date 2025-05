Agenda Locale 2030, al Carmine il Rapporto di sostenibilità del Comune

Focus sull’Agenda Locale 2030 di Piacenza, giovedì 22 maggio, quando il Laboratorio Aperto nella ex chiesa del Carmine ospiterà un’intera giornata di approfondimento e confronto sul tema della sostenibilità, aperta a tutti i cittadini interessati e valida per il riconoscimento dei crediti ai professionisti iscritti agli Ordini provinciali di Architetti, Geometri e Ingegneri, nonché inserita come formazione nel curriculum dei neo assunti dipendenti del Comune di Piacenza.

Ai saluti istituzionali degli enti locali, della Regione Emilia Romagna e del presidente della Rete dei Comuni Sostenibili Valerio Lucciarini De Vincenzi seguirà, dalle 10 alle 11, la presentazione dell’Agenda Locale 2030 del Comune di Piacenza, con gli interventi dell’assessore all’Agenda 2030 Francesco Brianzi, del direttore generale del Comune di Piacenza, Luca Canessa, nonché del presidente di Leganet Srl e vice presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Alessandro Broccatelli.

Dalle 11 alle 12, la mattinata proseguirà con il dibattito tra Samir De Chadarevian, responsabile delle buone pratiche del gruppo di lavoro di AsviS sui target dell’obiettivo Onu n.11, il professor Francesco Timpano, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili Maurizio Gazzarri. All’ordine del giorno gli scenari per l’Italia al 2035 e al 2050, le buone pratiche territoriali e il falso dilemma tra competitività e sostenibilità, nonché le proposte operative per lo sviluppo locale sostenibile. Il tutto culminerà con la presentazione del Rapporto di sostenibilità del Comune di Piacenza riferito al 2024.

I presenti si suddivideranno, al termine delle sessioni plenarie, in tre gruppi di lavoro dedicati all’illustrazione di alcuni progetti che declinano, sul territorio, gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Il primo gruppo, “Dal globale al locale”, approfondirà le potenzialità della Riserva MAB Unesco Po Grande con i referenti del progetto e di Slow Food, nonché dell’iniziativa “Corner of Europe” condotta nei mesi scorsi nelle scuole cittadine dal Consorzio Sol.Co; il secondo si incentrerà invece su due proposte finanziate dall’avviso pubblico Piacenza 2030 – Giovane Città Futura: “Green Roots” di Piacenza Network Aps ed Airbank Srl e “Sulla strada giusta” dell’associazione Sonia Tosi; il terzo gruppo, infine, focalizzerà l’attenzione su innovazione ecologica e sociale a scuola, da cui nasce l’acronimo del progetto IESS che sarà presentato da Energetica Aps e Circolo Emilio Politi di Legambiente Piacenza.

L’accesso è libero, per ragioni organizzative è gradita la conferma di partecipazione compilando il modulo al link https://forms.gle/XmCQXrCDhurTY9tj6

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, sarà il Laboratorio Leap del Tecnopolo di Piacenza, in collaborazione con il Clust-ER Greentech, il Polo territoriale del Politecnico di Milano e il patrocinio del Comune di Piacenza, a condurre l’evento conclusivo del progetto europeo ENCASE finanziato dal Programma Horizon Europe, presentando “Racconti di transizione energetica: la sfida della sostenibilità”.