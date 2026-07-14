Ai Venerdì Piacentini “Sognando” si fa conoscere

Hanno scelto i Venerdì Piacentini per presentare alla città il loro primo ambizioso progetto. Tra gli stand protagonisti della kermesse estiva in città c’era infatti anche quello dei ragazzi di “Sognando”, realtà nata pochi mesi fa da un gruppo di giovani con tante idee creative e all’insegna della solidarietà. Quella illustrata per l’occasione si chiama “Incanto” ed è un concerto tanto affascinante quanto speciale.

«Il concerto è il primo progetto della nostra associazione culturale APS Sognando, che andrà in scena il 21 novembre al Teatro Municipale di Piacenza e che, piano piano, sta prendendo sempre più forma - hanno spiegato i rappresentanti, guidati dalla presidente Clarissa Corradi e dal vice Francesco Bianchi - il progetto vede la collaborazione del Comune di Piacenza e dell’Ausl all’interno di un’iniziativa benefica dedicata alle Pediatrie di Comunità, con “accogliere è già prendersi cura”, per la riqualificazione degli spazi di attesa con decorazioni e giochi da parete.