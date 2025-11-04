Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Al cimitero 8mila "irregolari" con concessione da rinnovare

Erano 10.500 un anno e mezzo fa, il 20% si è regolarizzato. Il vicesindaco Bongiorni: andiamo avanti anche con la manutenzione

Elisabetta Paraboschi
|2 ore fa
Al cimitero 8mila "irregolari" con concessione da rinnovare
1 MIN DI LETTURA
Un anno e mezzo fa erano oltre 10mila le concessioni scadute per le tombe al cimitero di Piacenza. Oggi un primo 20 per cento è stato regolarizzato, ma restano ancora 8mila situazioni da sistemare. È questo lo stato dell’arte del cimitero cittadino in cui opera l’Azienda servizi cimiteriali Piacenza: nei giorni scorsi i piacentini hanno potuto vedere diversi operatori al lavoro sia nella pulizia che nella sorveglianza della struttura di strada Caorsana.
«Come da censimento e ricognizione di circa un anno e mezzo fa, erano ben 10.500 le situazioni pregresse riguardanti sia le concessioni da regolarizzare sia le estumulazioni da eseguire – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – alle operazioni programmate che si riferiscono al passato, ovviamente si aggiungono progressivamente quelle in scadenza e ancora da prevedere, per le quali nelle scorse settimane sono stati affissi gli avvisi per segnalare una necessità di contatto con i gestori dei servizi cimiteriali». 
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana