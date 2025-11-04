Al cimitero 8mila "irregolari" con concessione da rinnovare

Un anno e mezzo fa erano oltre 10mila le concessioni scadute per le tombe al cimitero di Piacenza. Oggi un primo 20 per cento è stato regolarizzato, ma restano ancora 8mila situazioni da sistemare. È questo lo stato dell’arte del cimitero cittadino in cui opera l’Azienda servizi cimiteriali Piacenza: nei giorni scorsi i piacentini hanno potuto vedere diversi operatori al lavoro sia nella pulizia che nella sorveglianza della struttura di strada Caorsana.

«Come da censimento e ricognizione di circa un anno e mezzo fa, erano ben 10.500 le situazioni pregresse riguardanti sia le concessioni da regolarizzare sia le estumulazioni da eseguire – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – alle operazioni programmate che si riferiscono al passato, ovviamente si aggiungono progressivamente quelle in scadenza e ancora da prevedere, per le quali nelle scorse settimane sono stati affissi gli avvisi per segnalare una necessità di contatto con i gestori dei servizi cimiteriali».