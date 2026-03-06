Al via la tre giorni del Seminat, a Pc Expo fiera per tutti i gusti

Puntuali come un orologio svizzero le tre fiere di primavera Apimell, Seminat e Buon Vivere sono tornate anche quest'anno a Piacenza Expo facendo subito il botto visto che al primo giorno di battenti aperti sono state prese d'assalto ai botteghini dai visitatori. Come di consueto, il taglio del nastro da parte della sindaca Katia Tarasconi con le autorità cittadine ha dato il via ufficiale alle manifestazioni. «Se il buongiorno si vede al mattino possiamo dire di essere già partiti abbastanza bene – le parole del presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli – l'aspetto fondamentale è che gli espositori abbiano confermato la bontà e l'importanza di questi tre eventi un un'unica fiera. In tutto ne abbiamo 240, 140 espositori per Apimell con un + 5 % rispetto al 2025, 60 per Buon Vivere con un + 9 %, e Seminat che quest’anno ha anche nuove aree espositive. Piacenza Expo si dimostra sempre di più vetrina per l'economia e per il territorio, la grande affluenza di persone che vogliono vedere le fiere lo dimostra. Un grande grazie dunque ai nostri soci che credono sempre in questo format, e in futuro faremo ancora di più per sviluppare quella che è la «portaerei economica del nostro territorio». Le fiere rimarranno aperte anche sabato dalle 9 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 18.