A.L.I.Ce, un assegno da cinquemila euro per la Neurologia

Una donazione di 5mila euro da parte di A.L.I.Ce Piacenza Odv a favore del reparto di Neurologia dell'ospedale di Piacenza. Un gesto che rafforza ulteriormente la collaborazione tra A.L.I.Ce e l'Ausl di Piacenza nella lotta all'ictus cerebrale e rinnova l'importanza del ruolo della pet therapy.

Nel 2025 la pet therapy ha coinvolto circa 1700 pazienti nei diversi servizi e i risultati osservati in termini di miglioramento dell'umore, riduzione dello stress e maggiore adesione ai percorsi terapeutici confermano il valore di queste attività. L'assegno lo ha consegnato ieri a Paolo Immovilli, direttore di Neurologia, e al dottor Giuseppe Rocca, la presidente di A.L.I.Ce. Annamaria Barbieri, insieme a Francesca Rocchetti e a Irene Ghiadoni di La Collina dei Ciuchini che fornisce gli animali per la per therapy. Nei mesi scorsi, incoraggiato da risultati così positivi, il consiglio direttivo di A.L.I.Ce. ha organizzato una cena di raccolta tondi in collaborazione con Valter Bulla e la famiglia Amatruda.

La pet therapy, in Neurologia, è iniziata il 18 dicembre 2024 e ha durata annuale. Nel solco della continuità, il progetto è ancora più strutturato oggi e la donazione effettuata garantisce la copertura del progetto fino alla fine dell'anno.