"All You Can Read" versione estiva al Parco della Pace

Cambia il luogo, ma la formula accattivante ha sempre il suo fascino. Tantissimi piacentini hanno partecipato a "All You Can Read" al Parco della Pace, dove i rappresentanti della cooperativa sociale Des Tacum e di Officine Gutenberg hanno aperto vari scatoloni pieni di libri. Il format è lo stesso dell'edizione invernale: ogni partecipante ha avuto a disposizione una “tote bag”, una shopper di cotone creata apposta per l’evento, da riempire con i libri esposti usati, e, una volta riempita la bag, ci si è recati alla cassa pagando solo i 10 euro del contenitore e i libri in regalo.

Non casuale infine la scelta dello spazio: il Parco della Pace è al centro di un progetto di rilancio grazie alla collaborazione tra Comune e una rete di soggetti del terzo settore, il cui capofila è il Consorzio Sol.Co., che ha permesso la riapertura del chiosco al pubblico.

«Questa è stata una pre-inaugurazione del chiosco, quella ufficiale sarà verso settembre – ha detto Samuele Bertoncini, presidente di Des Tacum – questa è solo una delle iniziative che faremo per riqualificare questa bella zona verde con la collaborazione di Comune e degli altri soggetti coinvolti: ci saranno letture animate e serate culturali a tema a seconda di ciò che sceglieranno le cooperative che fanno parte del progetto, poi anche feste di compleanno e corsi».