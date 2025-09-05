Alla figlia tornerà la piastrina del soldato emigrato in Australia

Venerdì 12 settembre alle 16 nel municipio di Alseno si terrà la cerimonia di consegna di una piastrina appartenuta al soldato Renzo Piroli di Castelnuovo Fogliani, alla figlia Rita Woolley, arrivata appositamente dall’Australia. Saranno presenti il sindaco Davide Zucchi, Arrigo Francani e Stefano Terret del Grac di Piacenza (Ricercatori aerei caduti Piacenza), Achille Franchi dei Combattenti e reduci sezione di Alseno e Marcello Antonioli di Ferrara, che custodisce la piastrina trovata nel Ferrarese.

Questa storia a lieto fine era iniziata da una piastrina piuttosto consunta ritrovata in un campo nel Ferrarese ed appartenente a Renzo Piroli, abitante nella strada Barbiera, nei pressi della località Firini di Castelnuovo Fogliani nel comune di Alseno. Nei giorni successivi Arrigo Francani, collezionista alsenese con un grande interesse per la storia locale, aveva ricevuto un messaggio dal detentore del cimelio.