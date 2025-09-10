Allattare è importante, alla Galleria del Sole mamme e flash mob

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento (Sam), l’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con il Centro per le famiglie del Comune di Piacenza, promuove una mattinata di sensibilizzazione sul tema dell’allattamento come gesto di cura e sostenibilità. L’evento si terrà venerdì 19, dalle 9 alle 12, alla Galleria del Sole, in via Marinai d’Italia a Piacenza: è un’occasione aperta alle mamme e alle famiglie, nonché a tutta la cittadinanza, per incontrarsi, condividere esperienze e riscoprire il valore del sostegno reciproco nei primi mesi di vita di un bambino.

Il programma delle iniziative si apre alle 9 con un’attività interattiva curata dalle ostetriche dell’Azienda, che guideranno i partecipanti in un originale Gioco dell’oca a tema sul tema dell’allattamento come un gioco di squadra. Il momento ludico è pensato per offrire, in modo pratico e coinvolgente, uno spazio di confronto utile per i futuri genitori. Alle 10 e 30 si terrà il flash mob, un gesto simbolico che celebra il legame tra famiglie, operatori sanitari e comunità: per l’occasione, tutti i partecipanti sono invitati a indossare una maglietta bianca. Le mamme presenti allatteranno tutte insieme i loro bambini.

Durante tutta la mattinata saranno presenti numerosi punti informativi tematici, dove i professionisti dell’Azienda e il Centro per le famiglie offriranno supporto e materiali dedicati alla salute nei primi mille giorni, al supporto emotivo alla nascita, all’alimentazione complementare, al rapporto tra allattamento e ambiente, allo spazio mamma-bambino nei primi tre mesi di vita, ai servizi comunale e al programma “Nati per leggere”. «Allattare è un atto che fa bene – sottolineano le ostetriche - non solo al bambino e alla mamma, ma all’intera comunità . Con questo evento vogliamo ricordare che nessuna donna deve sentirsi sola: la rete c’è e cresce con il contributo di tutti».

L’iniziativa si inserisce all’interno della Settimana per l’allattamento materno (Sam), che ogni anno riunisce enti, operatori sanitari e istituzioni di tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’allattamento. Il tema viene definito dalla World alliance for breastfeeding action (Waba), un’alleanza globale impegnata nella tutela e nella promozione dell’allattamento, ispirata alla Dichiarazione degli innocenti e alla Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Unicef.