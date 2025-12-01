Allerta Ausl: «Falsi Sms invitano a chiamare presunti uffici CUP»
Continuano a circolare messaggi (Sms) che invitano a contattare con urgenza presunti uffici C.U.P. tramite numeri a pagamento. Si tratta di una truffa: lo rende noto l'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza.
Contattando tali numeri si rischia l’addebito di costi elevati o l’azzeramento del credito telefonico.
"Si raccomanda di non rispondere ai messaggi, di non chiamare i numeri indicati e di cancellare subito la comunicazione - spiega l'Asl -. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda Usl di Piacenza o consultare il sito istituzionale".