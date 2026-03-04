Alloggi studenti, obiettivo 1.100 posti letto

Sono 688 i posti letto universitari attivi a Piacenza, 212 in corso di realizzazione e 267 programmati: totale potenziale oltre 1.100. «Un incremento di circa il 70% rispetto alla situazione attuale» rimarca l’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi, rispondendo così in consiglio comunale all’interrogazione di Jonathan Papamarenghi, esponente della civica di centrodestra.

Gli studenti fuori sede superano le 3.400 unità. «L’aumento programmato dell’offerta rappresenta una crescita significativa e coerente con la domanda». Tariffe medie: 650 euro per la singola, 500 euro per la doppia.

Papamarenghi incalza: «La nascita di nuovi studentati è una necessità la cui risposta non è più rinviabile. Il Comune deve svolgere un ruolo centrale». E aggiunge: «La giunta Tarasconi e la Regione hanno sbagliato ad abbandonare il percorso sull’ex ospedale militare».

Replica Brianzi: «Abbiamo consolidato il Protocollo Atenei, il 30% dei posti sarà a canone calmierato». Sui costi: «Non sono tariffe contenute, ma uno studentato offre servizi inclusi».