Alpini di Agazzano, Antonio Mantova riconfermato presidente

Antonio Mantova è stato riconfermato alla guida degli alpini di Agazzano. Insieme a lui siedono nel rinnovato direttivo il vice Onorio Casarola, il segretario Bruno Girandola con il cassiere Mino Gropalli. Nel consiglio siedono anche Emanuele Bocellari, Agostino Quagliaroli, Ettore Baldini, Silvestro Pinotti, Doriano Crippa, Osvaldo Bruschi, Walter Casarola, Ennio Capucciati e Marco Frattola. Tra gli impegni messi subito in cantiere gli alpini di Agazzano si preparano il 22 febbraio alla polentata di metà inverno, sotto i portici di piazza Europa. Subito dopo, il 15 marzo il paese si vestirà del tricolore in occasione della festa del gruppo. Tra gli impegni più a lungo termine vi è l’inaugurazione degli spazi attrezzati attorno alla sede di via Gonzaga. " Con le attrezzature messe a disposizione dal circolo Anspi San Pietro vorremmo potenziare gli spazi, e farne un’area a servizio di tutti gli agazzanesi".