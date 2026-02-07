Liberta - Site logo
Alta Val Tidone, balzo delle richieste per persone non autosufficienti

Lo scorso anno ben 451 dei 727 colloqui con l’assistente sociale, hanno interessato problematiche relative a persone anziane.

Mariangela Milani
|1 ora fa
Cinquanta richieste, più del doppio rispetto alla somma dei due anni precedenti, per l’attivazione dei servizi a favore di anziani e persone non autosufficienti. È uno dei numeri, forse quello che balza maggiormente all’occhio, scorrendo il report stilato dai servizi sociali del comune di Alta Val Tidone, dove poco meno del 40% degli abitanti ha più di 65 anni.
Lo scorso anno ben 451 dei 727 colloqui con l’assistente sociale, hanno interessato problematiche relative a persone anziane. Se nel corso nei due anni precedenti, 2022 e 2023, si erano registrate 22 richieste (e quindi in totale 44 interventi), nel corso dello scorso anno si è arrivati a 49 pratiche, che vuol dire più del doppio di richieste rispetto a prima. Altro indicatore le richieste di trasporti sociali (per visite mediche o anche solo per fare la spesa). Lo scorso anno il mezzo per il trasporto sociale ha compiuto 692 viaggi, di cui ben 85 nel solo mese di luglio.

