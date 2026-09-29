“Amici per un Sorriso”, 1.800 euro raccolti per la Croce Bianca

Milleottocento euro in favore di Croce Bianca. È questa la cifra raccolta sabato sera, nella serata benefica organizzata dall’Odv “Amici per un Sorriso” al Caffè Vineria Hoplà di via XXIV maggio, in collaborazione con la cantina Cà dei Frati.

Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e della buona musica che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico (circa un centinaio i presenti), culminata in un risultato eccezionale anche da punto di vista del ricavato, che sarà interamente devoluto alla Croce Bianca di Piacenza per sostenere le sue preziose attività quotidiane a servizio della comunità.

«Un’iniziativa senz’altro per noi molto positiva» ha commentato il coordinatore di Anpas Paolo Rebecchi, presente all’evento. «Specie in un momento come questo – ha continuato – dove i rincari colpiscono duramente e, tra carburante e costi di gestione aumentati, rischiano di mettere a rischio le nostre organizzazioni così come tutte le attività che si fondano sul volontariato. Perciò è doveroso ringraziare associazioni come Amici per un Sorriso, che si rendono protagoniste di azioni di questo tipo e, devo dire, non così frequenti».