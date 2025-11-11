Amma, la "guida spirituale degli abbracci" a Piacenza fino a giovedì

Sono iniziate questa mattina all'alba, davanti all'ingresso di Piacenza Expo, le code formate da migliaia di persone provenienti non solo da tutta Italia ma anche dai più vicini Paesi oltre confine - in particolare Francia, Austria, Germania, Spagna e Svizzera - per partecipare all'unico raduno italiano in programma nel 2025 di Sri Mata Amritanandamayi, conosciuta in tutto il mondo come "Amma", la guida spirituale che da decenni serve l'umanità impartendo saggezza, forza e ispirazione.

Attraverso i suoi straordinari atti d'amore, forza interiore e abnegazione, Amma ha ispirato migliaia di persone a seguirla nel suo cammino di servizio disinteressato. Ha viaggiato in tutto il mondo per più di 30 anni, portando amore, speranza e pace attraverso i suoi discorsi e il darshan, il suo celebre abbraccio.

Amma accoglie tutti coloro che vogliono incontrarla di persona, tenendoli stretti e vicini al suo cuore in un tenero abbraccio offrendo amore incondizionato. Per ricevere l'abbraccio di Amma, è necessario avere un token, che sarà distribuito gratuitamente all'ingresso di Piacenza Expo in base all'ordine di arrivo.

Tra le tante persone che questa mattina, nella prima giornata piacentina di Amma, hanno fatto la fila per accoglierla e ricevere un suo abbraccio anche il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo come la cantante Romina Power e la regista Anna Agnelli, autrice di un documentario proprio sulla sulla storia e sull'esperienza spirituale di Amma che nel corso della sua vita ha già abbracciato circa 40 milioni di persone in tutto il mondo, dando vita a una rete globale di organizzazioni umanitarie locali per aiutare ad alleviare la sofferenza attraverso soccorso in caso di calamità, assistenza sanitaria, istruzione, empowerment delle donne, tutela dell'ambiente per migliorare la vita delle persone che vivono in condizioni di povertà.

Gli incontri con Amma a Piacenza Expo proseguiranno per tutta la giornata anche domani e giovedì 13 novembre.