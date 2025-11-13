Andare a teatro diventa cosa per pochi? «Più serate se maggiori risorse»

A Piacenza la cultura è accessibile. Sì, ma fino a che punto? L’occasione per porsi la domanda giunge dalla lettera a Libertà di una cittadina, appassionata di teatro, che da cinque anni va in cerca di un abbonamento della stagione di Prosa senza successo. Roberta Baroni, questo il suo nome, dice che «per il quinto anno consecutivo» si trova nell’impossibilità di «sottoscrivere un abbonamento per il meccanismo di prelazione di cui godono gli abbonati attuali, che rende nullo o quasi lo spazio per i nuovi ingressi». Baroni ne fa una questione di «democratizzazione della cultura», chiedendosi se è davvero impensabile poter dare vita a un “turn over” più equo.

Lasciando nello specifico la risposta a Teatro Gioco Vita che gestisce la Prosa (la leggete qui sotto-ndr), uno dei temi che emergono ascoltando gli addetti ai lavori sono le poche repliche a disposizione di chi vuole assistere agli spettacoli. «C’è un “sistema cultura” che non è in grado di rispondere a tutte le domande - dicono Diego e Jacopo Maj, direttori artistici di Teatro Gioco Vita - il semplice botteghino non copre i costi di una serata di spettacolo. Tenere aperto per una replica aggiuntiva ha un costo alto e, rispetto all’ente pubblico, Teatro Gioco Vita ha un rischio d’impresa». Laddove non arriva il pubblico, verrebbe da dire, potrebbero inserirsi sponsor privati. Ma sul punto ci torneremo più avanti.

La risposta alla lettera da parte dei direttori artistici di Teatro Gioco Vita, Diego Maj e Jacopo Maj: