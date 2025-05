Apicoltori per un giorno, scolari di Trevozzo alla scoperta del mondo delle api

Scolari e scolare di Trevozzo apicoltori per un giorno. I circa 60 bambini della scuola elementare della frazione di Alta Val Tidone hanno incontrato un esperto con cui sono andati alla scoperta del meraviglioso mondo delle api. Ad accompagnarli in questo viaggio è stato Riccardo Redoglia, docente del centro di formazione Tadini nonché tecnico in forze all’associazione provinciale apicoltori piacentini. Insieme a lui scolari e scolare hanno prima studiato il mondo delle apri, dopodiché sono passati alla prova dei fatti. Grazie ad un’arnia didattica hanno potuto scoprire come è organizzata la vita in un alveare, come viene prodotto il miele, quanta cura e pazienza necessita questo lavoro. L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra il comune di Alta Val Tidone e il Centro di formazione Tadini.