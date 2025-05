Architettura e nanotecnologie, "Lo Specchio" incontra Carlo Ponzini

L’ospite di Nicoletta Bracchi della puntata di Lo Specchio di Piacenza, di martedì 20 maggio su Telelibertà alle 20.30, è l’architetto Carlo Ponzini, figura di spicco a livello nazionale e guida del Ponzini Group, storica azienda piacentina fondata nel 1919 e oggi alla quarta generazione. Laureato con lode al Politecnico di Milano Ponzini ha vinto il concorso per il restauro del Palazzo Gotico e si è poi specializzato in progetti per cinema, chiese, banche, teatri e hotel tra Romagna, Genova e Torino. È stato architetto personale di Vittorio Ghidella (Fiat Auto) a Torino e Lugano. Ponzini, tornato a Piacenza su invito di Corrado Sforza Fogliani, ha progettato la sede centrale e oltre 40 filiali della Banca di Piacenza, curando anche logo e immagine coordinata. Tra le opere più rilevanti: la Canottieri Nino Bixio, la facoltà di Scienze della Formazione e Giurisprudenza (Cattolica di Piacenza), il mini-centro congressi e la multisala Universale di Genova. Professore al Politecnico di Milano e a Parma, Ponzini insegna nanotecnologie e ha pubblicato con Maggioli, Electa e Skira. Presidente di Home Gallery e da quattordici anni al fianco del Conservatorio Nicolini, oggi è affiancato dai figli Franco, Paola e Cecilia.

