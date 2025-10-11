Arena Daturi, bando per trovare sponsor da 200mila euro l'anno

Valorizzare il territorio e i suoi spazi più rappresentativi, creando nuove sinergie tra pubblico e privato. Con questo obiettivo il Comune di Piacenza ha pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsor interessati alla sponsorizzazione e al naming dell’Arena Daturi, luogo storico nel cuore della città, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione.

L’iniziativa, già annunciata nei mesi scorsi, rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’amministrazione per promuovere una gestione sostenibile e condivisa degli spazi pubblici, favorendo la collaborazione con imprese, enti e realtà del territorio.

L’obiettivo è duplice: attrarre investimenti privati per sostenere la manutenzione e la programmazione culturale dell’Arena, e al tempo stesso offrire alle aziende una visibilità qualificata e duratura, legata a uno degli spazi più identitari di Piacenza.