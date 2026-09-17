Arriva il Mövat Festival, tre giorni dedicati a sport e inclusione

Tre giornate gratuite dedicate allo sport, all’inclusione sociale, alla sana alimentazione e alla riscoperta degli spazi pubblici cittadini, all’insegna dello slogan “Muoviti come ti pare, ma fallo”. Arriva la seconda edizione di Mövat Festival, in programma da domani a domenica 20 all’Arena Daturi.

L’iniziativa - ideata da DiverCity, PFT Events e FX2 nell’ambito del bando comunale “Piacenza 2030 – Giovane città futura” - vedrà coinvolte oltre venti società sportive del territorio.

A presentare il programma ieri mattina in conferenza stampa sono stati gli organizzatori Francesco Bonetti, Francesco Bottazzi, Luca Tiramani, Eugenio Carli, insieme alla sindaca Katia Tarasconi e agli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi.

Il festival aprirà domani alle 18 con l’inaugurazione dell’area food, a cura di Apetitosa, Gustala Senza Glutine, Basulon, Sorbetteria Busseto, Marco Carboni e altri operatori locali. Alle 21.30 il palco si accende con “Voglio Tornare Negli Anni 90”, il più grande show anni 90 d’Italia, a ingresso libero. Chiusura alle 23,30.

Il cuore di sabato è la Mövat Run: un percorso di 5 km nel centro di Piacenza.

in programma da domani a domenica 20 all’Arena Daturi.