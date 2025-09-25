Asian Songs and Rhythms: viaggio musicale tra Oriente e Occidente al Conservatorio

Prosegue al Conservatorio Nicolini la rassegna Concerti Aperitivo della Domenica. Il prossimo appuntamento, in programma il 28 settembre 2025 alle ore 11.00 nel Salone dei Concerti, è intitolato Asian Songs and Rhythms (1924-1927), musiche di Georges Ivanovič Gurdjieff (1866-1949) e Thomas Aleksandrovič de Hartmann (1885-1956).

Elena Cecconi al flauto, Patrizia Bernelich al pianoforte e Francesca Cannarozzo alle percussioni condurranno il pubblico in un itinerario sonoro che intreccia tradizioni armene, persiane, greche e afgane. Brani come Greek Melody, Oriental Song, Armenian Melody, Kurd Shepherd Melody e Afghan Melody offriranno l’occasione di riscoprire un repertorio in cui il linguaggio popolare e quello colto si incontrano in una forma musicale unica e senza tempo.

Il concerto sarà arricchito da rielaborazioni e letture poetiche proposte dalle stesse interpreti, per un dialogo tra musica e parola che renderà l’esperienza ancora più intensa ed evocativa.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo da Home Gallery.