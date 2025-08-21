Asili nido comunali assunti 27 educatori a tempo determinato

Palazzo Mercanti assume (a tempo determinato e pieno) 27 nuovi educatori da impiegare nei servizi per l’infanzia del Comune, ovvero gli asili nido gestiti in forma diretta. L’atto è stato formalizzato in un documento di delibera che reca la data di ieri e riporta l’elenco completo dei nuovi assunti. In fase di organizzazione dei servizi educativi, si era provveduto ad individuare il numero degli educatori necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi per l’Infanzia comunali, ai fini dell’avvio dell’anno educativo 2025-2026. Successivamente si è provveduto a richiedere il fabbisogno di educatori da assumere a tempo determinato per l’anno educativo in avvio. La spesa complessivamente stimata sarà di 932mila euro (di cui 693.480,15 per stipendi, 20.717,2 8 per salario accessorio, 184.994,73 per oneri e contributi e 33.748,92 per Tfr . Le nuove 27 unità di personale rivestono il profilo professionale di funzionario educatore Area dei Funzionari della elevata qualificazione, reclutate per scorrimento della graduatoria necessaria per garantire il regolare funzionamento dei nidi comunali per l’anno educativo.

I nominativi dei 27 educatori da assumere sono stati individuati tramite scorrimento prioritario e fino ad esaurimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 1021 del 10/08/2016, e successivo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 19/06/2024. Con queste 27 assunzioni si esaurisce parzialmente il fabbisogno di educatori a tempo determinato per l’anno educativo 2025-2026.