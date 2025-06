Assaggio d'estate: Trebbia preso d'assalto dai gitanti

Spiagge del Trebbia prese d’assalto il 1 giugno, con la Val Trebbia affollata da tanti turisti arrivati sia dalla provincia di Piacenza, ma anche dalle regioni confinanti. Con il primo assaggio di caldo estivo, a migliaia hanno scelto di prendere il sole e fare un bagno nel fiume. Tutti in coda sin dal mattino presto, per cercare uno spazio dove stendere gli asciugamani. Ma anche per l'attesa ai semafori che ancora costellano la statale 45 tra Rivergaro e Bobbio in prossimità dei cantieri aperti ormai da mesi.

Bagnanti nel Trebbia (foto Zangrandi)

Affollate anche le piscine, molte delle quali hanno riaperto proprio in questo fine settimana. Ma c'è anche chi, tra le due scelte acquatiche, Trebbia e impianti natatori, ha preferito una versione asciutta, senza di certo rinunciare a un bel “bagno” di sole. I parchi cittadini, da quello della Galleana ai giardini Margherita, hanno accolto numerosi visitatori: sulle panchine, sotto l’ombra fresca degli alberi, ma anche distesi con un asciugamano sui prati.