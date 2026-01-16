Assistenti per bagnanti, al via il corso alla piscina di Castello
Alla fine delle lezioni, teoriche e pratiche, ai partecipanti verrà chiesto di sostenere una prova di esame
Mariangela Milani
|2 ore fa
Sabato 14 marzo prende il via nella piscina comunale di via Mulini a Castel San Giovanni il nuovo corso per assistenti bagnanti tenuto dalla Federazione Italiana Nuoto. A partire da quella data le lezioni si terranno tutti i sabati successivi, con inizio alle 14, e proseguiranno per circa due mesi. Il termine ultimo è previsto infatti entro maggio 2026. Alla fine delle lezioni, teoriche e pratiche, ai partecipanti verrà chiesto di sostenere una prova di esame. Tutte le info possono essere reperite tramite i recapiti della piscina comunale di via Mulini oppure [email protected]
