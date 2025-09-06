Astucci, quaderni e tutto per la scuola raccolti a "Spazio 177"

L’appello lo hanno lanciato qualche settimana fa, ora sono pronti a distribuire. Parliamo dei volontari di “Fabbrica & Nuvole” che da lunedì 8 nello Spazio 177 in via Roma 177 metteranno a disposizione delle famiglie bisognose il materiale scolastico raccolto grazie alla generosità dei piacentini.

«Anche quest’anno è andata bene – spiega la volontaria Debora Malaponti – e siamo soddisfatti: la nostra raccolta in realtà dura tutto l’anno, ma in questo periodo abbiamo scelto di avviare l’operazione “Pronti per la scuola solidale per chi non ne ha” per dare un piccolo rinforzo in vista dell’avvio delle scuole: lo facciamo da ormai qualche anno ed effettivamente le adesioni e le donazioni sono tante».

La stanza dello Spazio 177 è ora traboccante di penne, matite, astucci, colori, pennarelli, zaini, gomme, squadre, calcolatrici, quaderni e blocchi da disegno: i volontari li distribuiranno da lunedì 8 a mercoledì 10 dalle 16.30 alle 18.30 nello spazio di via Roma. Chi avesse bisogno può presentarsi insieme ai bambini e ai ragazzi. L’operazione di raccolta è stata fatta grazie anche alla preziosa collaborazione della parrocchia di San Savino, oltre che dei tanti piacentini generosi che non fanno mai mancare il loro sostegno alle attività dell’associazione.