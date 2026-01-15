Autodifesa femminile, al via il corso gratuito

È stata presentata oggi la nuova edizione del corso gratuito di autodifesa femminile, promosso dall’associazione “I Draghi” con il patrocinio del Comune di Piacenza e in collaborazione con il Centro Antiviolenza Città delle Donne – Telefono Rosa di Piacenza.

Il percorso formativo prenderà il via sabato 17 gennaio e si svilupperà su tre incontri, nei due sabati successivi, presso la palestra Lomazzo in via Giordani 14 a Piacenza. Il corso è rivolto a tutte le donne, senza limiti di età o preparazione fisica, e si svolgerà in un contesto interamente femminile, pensato per favorire fiducia, confronto e consapevolezza.

Le lezioni prevedono anche la presenza di uomini che simuleranno possibili situazioni di aggressione, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici di difesa personale, affiancati da un lavoro di prevenzione, supporto psicologico e informazione, utile a rafforzare la sicurezza individuale e collettiva.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato l’assessore allo Sport Mario Dadati e Paola Giorni, istruttrice del corso dell’associazione “I Draghi "sottolineando il valore sociale del progetto e l’importanza di fare rete sul territorio per contrastare la violenza di genere.

Al termine dei tre incontri gratuiti, le partecipanti avranno la possibilità di proseguire il percorso con un corso continuativo, in programma da febbraio a maggio, sempre nella stessa sede e gestito dal Centro Antiviolenza.