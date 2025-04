Avis Provinciale, Giovanni Villa è il nuovo presidente

Nella serata di martedì 22 aprile, presso la sede dell’Avis Provinciale in via Nino Bixio 2, il Consiglio Direttivo ha eletto il nuovo Presidente: Giovanni Villa. La sua nomina rappresenta un momento di passaggio importante per l’associazione, che conferma il proprio impegno nella promozione della solidarietà, della donazione e del benessere collettivo.

Il neoeletto Presidente, nel suo primo intervento ufficiale, ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli, rivolgendosi ai consiglieri come a una vera squadra: «Siamo uniti da una missione comune e lavoreremo in piena coesione per l’intero mandato».

Subito dopo i ringraziamenti, Villa ha sottoposto al Consiglio Direttivo la proposta di composizione del nuovo Comitato Esecutivo, così articolato:

Gilberto Piroli – Vicepresidente vicario

L’assemblea ha accolto favorevolmente la proposta, dando avvio a un nuovo corso gestionale all’insegna dell’efficienza, del dialogo e della responsabilità collettiva. L’obiettivo del nuovo esecutivo sarà quello di rafforzare il legame con il territorio, promuovere la cultura della donazione e valorizzare le nuove generazioni attraverso progetti concreti e innovativi.

Giovanni Villa: «Insieme per costruire un’identità associativa forte»

Nella nuova sede dell’Avis Provinciale, il clima è quello di un nuovo inizio. Giovanni Villa è stato da poco eletto presidente, e mentre si stringono le mani e si scambiano auguri, lui già guarda avanti.

«Mi sento grato per la fiducia ricevuta,» racconta con il tono di chi conosce bene il valore della responsabilità. «L’Avis non è solo una struttura organizzativa, è una comunità viva, fatta di persone che ogni giorno donano una parte di sé per il bene degli altri».

Villa parla con chiarezza e passione, e la sua idea di leadership è tutta orientata al gruppo: «Non si tratta solo di coordinare attività, ma di consolidare insieme un'identità associativa forte, in cui ogni volontario si senta parte attiva e valorizzata».

Con la nomina del nuovo Comitato Esecutivo, Villa ha voluto lanciare un segnale preciso: continuità e innovazione devono camminare insieme. «Ho scelto di proporre una squadra che unisca competenze, energia e visione strategica. Ora lavoreremo insieme, in piena coesione, per tutto il mandato».

Parole che segnano una rotta precisa. Il suo intervento si concentra sull’importanza di mantenere l’unità e rafforzare la coesione, ma anche sull’apertura e sul dialogo: «Il ruolo che oggi assumo non può prescindere dalla collaborazione di ciascuno di voi. Ogni contributo, ogni suggerimento sarà accolto con attenzione».

Tra gli obiettivi immediati ci sono la promozione, il coinvolgimento dei giovani, la comunicazione digitale e la formazione. «Vogliamo rafforzare i rapporti con il territorio, le scuole, le altre realtà associative. E vogliamo farlo parlando un linguaggio che sia contemporaneo, accessibile, ma sempre radicato nei nostri valori».

Villa guarda anche oltre. «Il mio sogno,» confida, «è che ogni volontario Avis si senta parte di un grande disegno collettivo. Dove il dono del sangue non è solo un gesto di solidarietà, ma un atto culturale e sociale, che racconta chi siamo».