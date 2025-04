Avis Provinciale, il bilancio: 9mila soci, 15mila donazioni

Si è tenuta a Piacenza, sabato 5 aprile, presso la Sala Arazzi della Galleria Alberoni, la 70ª Assemblea Provinciale dei Soci AVIS, un appuntamento fondamentale per tracciare il bilancio dell’attività svolta e per guardare con visione e responsabilità al futuro dell’associazione. Il manifesto assembleare, dal titolo “Le nuove vie del dono. Strategie, obiettivi, unitarietà”, ha voluto essere un invito al confronto e alla condivisione di idee e progetti per rafforzare la missione di AVIS.

Simbolo scelto per l’edizione 2025 è la bussola: uno strumento che indica direzioni, ma anche un richiamo alla necessità di esplorare nuove strade e sviluppare iniziative capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del sistema trasfusionale e della società.

Il dono resta al centro di ogni azione AVIS: un gesto volontario e gratuito che rappresenta attenzione verso gli altri, in particolare verso i malati. Un gesto che coinvolge non solo i donatori, ma anche volontari, dipendenti e consiglieri, veri protagonisti della vita associativa, che mettono a disposizione competenze, passione e tempo.

L’assessore Nicoletta Corvi in rappresentanza del Comune di Piacenza è intervenuta sottolineando l’importanza del dono e del lavoro di Avis per la comunità.

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’AVIS Provinciale di Piacenza Gilberto Piroli che ha sottolineato l’importanza del dono come gesto sociale, che parte dalla responsabilità individuale e si traduce in impegno concreto per la salute collettiva: «La salute è un diritto fondamentale, e ogni cittadino ha una responsabilità inevitabile verso la propria comunità», ha affermato.

Nel suo intervento, Piroli ha tracciato un bilancio dell’ultimo mandato presentando la Relazione del Consiglio e le linee di indirizzo per il 2025, sottolineando i punti di forza dell’associazione: il coinvolgimento delle nuove generazioni, la formazione dei volontari, l’intensificazione delle attività di comunicazione. «Essere volontari oggi richiede tempo, dedizione, impegno. Per questo vanno accolti, ascoltati, formati e valorizzati», ha aggiunto.

Attualmente i soci Avis sono 8971, di cui 8662 sono soci donatori e 309 soci collaboratori. I donatori maschi sono 6044 e 2618 femmine. Il totale delle donazioni è stato 14.752 di cui 12.253 di sangue e 2.292 di plasma, 207 multicomponent.

Tra le criticità affrontate, è emersa con forza la crescente difficoltà burocratica che affligge molte realtà del Terzo Settore: «Spesso è un ostacolo per chi si avvicina alla gestione. Per questo AVIS Provinciale ha rafforzato il supporto alle sezioni nella gestione amministrativa fornendo materiali, istruzioni e consulenze puntuali», ha spiegato.

AVIS è anche formazione, grazie a progetti con le scuole del territorio e collaborazioni con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Parma – sede di Piacenza. Numerose le progettualità avviate, tra cui il percorso su “Affettività e sessualità”, le “Giornate delle Idoneità” per i nuovi donatori e le attività di Servizio Civile.

Sul fronte sanitario, il responsabile dell’unità di raccolta di Avis provinciale Piacenza dr. Marco Ravarani ha ribadito che la raccolta di sangue intero nel 2024 ha soddisfatto pienamente il fabbisogno locale e ha contribuito alla compensazione interregionale. Nonostante la carenza di personale medico e infermieristico, la collaborazione con l’Azienda Sanitaria ha permesso di potenziare la raccolta di plasma e garantire l’autosufficienza. Sono stati inoltre ampliati gli orari per le visite di idoneità, con aperture pomeridiane sempre più frequenti.

Il tesoriere Laura Bocciarelli ha presentato il Bilancio Consuntivo 2024, la Relazione Finanziaria e il Bilancio Preventivo 2025 che l’assemblea ha approvato all’unanimità.

E' stata poi svolta la votazione per l’elezione dei componenti il consiglio direttivo per il quadriennio 2025- 2028 che sono 15 effettivi e 19 collaboratori un numero importante grazie alla campagna mirata “Sulle tracce di nuovi Consiglieri”, che ha favorito il coinvolgimento di nuovi volontari e il ricambio generazionale nei consigli direttivi.

Effettivi: Rossi Stefano, Cojocaru Priscilla, Piroli Gilberto, Gregori Daniela, Caprioli Matteo, Carinini Giuseppe, Bocciarelli Laura, Cominelli Filippo, Fusini Maruska, Rebecchi Danilo , Giancaspro Mario, Boccellari Cesare, Bonatti Roberta, Villa Giovanni, Viola Ilaria.

Collaboratori: Veronese Andrea Lanzoni Roberta, Ceci Sebastiano, Oroboncoidi Alide, Montanari Andrea, Montanari Gabriele, Adami Maria Angela, Ballotta Maurizio, Zandalasini Matteo, Zerbini Donatella, Amato Giuseppe Andrea, Carini Paolo, Cigala Alice, Donadoni Antonio, Fasoli Ginevra, Fermi Francesco, Losi Raffaele, Magnani Daniela, Spelta Marco,