Baby vandali a Borgonovo, la sindaca li coglie sul fatto

La sindaca di Borgonovo vede una banda di ragazzini lanciare sassi verso le scuole medie. Decide di andare a suonare i campanelli di casa e chiede loro, e alle famiglie, di presentarsi in Comune per parlare di quanto successo, ma nessuno si presenta.

Protagonisti sono otto adolescenti che Monica Patelli ha sorpreso mentre lanciavano sassi contro un vetro, già vandalizzato in precedenza, delle scuole medie di Borgonovo. Dopo aver gridato loro di smettere e aver chiamato i carabinieri, i baby vandali se l'erano però già data a gambe levate.

«Dopo qualche ora, dopo aver riflettuto – racconta Patelli – mi sono detta che, dato che erano ragazzini che bene o male conosco perché sono quasi tutti di Borgonovo, era giusto interpellare le famiglie. Sono quindi andata a suonare i campanelli».

Presi singolarmente, di fronte a mamma e papà, alcuni hanno ammesso. «A tutti ho chiesto di venire in Comune, con i genitori, per incontrarmi e parlare di quanto successo». Peccato che finora nessuno si sia fatto vivo».