Bancarelle e non solo, domenica in via Roma torna lo Street Market

Intrattenimento per bambini e famiglie, i disegni di Freghieri e tanto altro

Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Una precedente edizione del mercatino di via Roma a Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Dopo la pausa invernale, torna il Via Roma Street Market. L’appuntamento è per questa domenica a Piacenza in quartiere Roma dalle 9 alle 17.30 con i migliori stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella per Associazione Quartiere Roma.
Dopo il successo del “Carnevale Folle di Natura” che un paio di settimane fa ha animato anche la zona, l’associazione di Antonio Resmini riprende con il tradizionale appuntamento del mercatino che come sempre offre diverse sorprese.
