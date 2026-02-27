Bancarelle e non solo, domenica in via Roma torna lo Street Market
Intrattenimento per bambini e famiglie, i disegni di Freghieri e tanto altro
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Una precedente edizione del mercatino di via Roma a Piacenza
Dopo la pausa invernale, torna il Via Roma Street Market. L’appuntamento è per questa domenica a Piacenza in quartiere Roma dalle 9 alle 17.30 con i migliori stand di vintage e antiquariato selezionati da Gina Pagnella per Associazione Quartiere Roma.
Dopo il successo del “Carnevale Folle di Natura” che un paio di settimane fa ha animato anche la zona, l’associazione di Antonio Resmini riprende con il tradizionale appuntamento del mercatino che come sempre offre diverse sorprese.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Raccolta rifiuti, la differenziata torna nei cortili
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub