Barriere architettoniche a Fiorenzuola, via al piano di rimozione

Ok dalla giunta di Fiorenzuola al documento previsto dalla normativa Peba per l'eliminazione delle barriere architettoniche ancora presenti nel territorio comunale. Oggetto di analisi trenta edifici e nove spazi pubblici.

L’obiettivo primario del Peba è individuare tutti quegli interventi ritenuti prioritari per garantire un ottimale livello di accessibilità in sicurezza ed autonomia di edifici pubblici e spazi urbani. Il Piano mira quindi a costituire uno strumento di pianificazione e programmazione degli interventi necessari per il miglioramento dell’accessibilità, a partire dall’analisi dello stato dei luoghi, per arrivare a definire ed identificare gli interventi correttivi e possibili soluzioni-tipo, con la finalità di costituire un indirizzo e un punto di riferimento utile per gli approfondimenti progettuali successivi, ai sensi della normativa in tema di lavori pubblici.

Nella relazione per l’adozione del Peba del Comune di Fiorenzuola d’Arda, redatta dall’architetto Paolo Bottani, sono stati oggetto di analisi trenta edifici comunali a destinazione pubblica: è stata condotta una fase di sopralluoghi e di rilevazione sul campo delle criticità, realizzata predisponendo, per ciascun edificio, una rispettiva scheda recante l’indicazione dei requisiti funzionali e dimensionali che gli organismi edilizi ed i rispettivi componenti tecnici e tecnologici devono possedere per essere considerati accessibili.

L’analisi ha fatto emergere alcune criticità più strutturali e problematiche di minor impatto che offrono l’opportunità di realizzare interventi che implementino il livello di accessibilità e sicurezza. A livello generale, come si evince dalla relazione, emerge che gli interventi di adeguamento maggiormente onerosi risultano quelli necessari ad adeguare i collegamenti orizzontali del patrimonio edilizio comunale analizzato.

L’importo degli interventi stimati per il Peba in ambito edilizio ammonta a quasi 830 mila euro, mentre la stima di quelli previsti per il P.eba in ambito urbano ammonta complessivamente a quasi 360 mila euro, per un totale stimato di circa un milione e 170 mila euro.

I prossimi passi per l’approvazione del Peba

Il Peba adottato dal Comune di Fiorenzuola rimarrà in visione per sessanta giorni, così da permettere la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli stakeholders interessati.

«Il percorso di adozione e successiva approvazione del Peba - commenta il sindaco Romeo Gandolfi -. rappresenta un obiettivo importante per la nostra amministrazione comunale, nell’ambito degli interventi da effettuare su edifici e strutture comunali, unitamente all’attività di routine legata alla manutenzione ordinaria». «L’adozione del Piano - conclude - è il primo passo in vista della dotazione, da parte del nostro Ente, di uno strumento fondamentale, in grado di consentire la definizione di programmi mirati a favorire la fruizione degli spazi pubblici da parte delle categorie svantaggiate».