Biblioteche comunali, al via il 1° settembre gli orari invernali

Tornerà in vigore da lunedì 1° settembre l'orario invernale delle Biblioteche del Comune di Piacenza.

La sede centrale della Passerini Landi, in via Carducci, sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 21, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21, il sabato dalle 9 alle 19. La Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà invece accessibile nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e tutti i pomeriggi, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda le sedi decentrate, la Biblioteca Dante, ancora nella sede provvisoria di viale Dante 133/b, aprirà tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 ed effettuerà l'orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La Biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà operativa tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. La Biblioteca Besurica, in via Perfetti, sarà attiva nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Le sale studio di via Roma 23, al piano terra di Palazzo S.Pietro, a partire dal 1° settembre saranno aperte la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il lunedì mattina dalle 9 alle 12.