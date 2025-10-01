«Blocchiamo tutto se Israele attacca» bandiera palestinese esposta a palazzo Mercanti

«Blocchiamo tutto» le parole d'ordine utilizzate dai rappresentanti locali del Coordinamento per Gaza in caso l'esercito israeliano attacchi la Global Sumud Flotilla. Oltre lo sciopero generale previsto già per venerdì 3 ottobre, il Coordinamento per Gaza Piacenza convocherà in quel caso un altro corteo.

«Chiediamo a tutta la cittadinanza di partecipare alle iniziative organizzate dal Coordinamento per Gaza di Piacenza a sostegno della Flotilla e soprattutto contro il genocidio e l'invasione di Gaza ad opera dell'esercito israeliano e contro l'occupazione illegale dei territori palestinesi della Cisgiordania dove continuano le aggressioni dei coloni e dell'esercito contro civili palestinesi e l'espropriazione di terre per creare nuovi insediamenti israeliani - riferiscono i promotori -. Chiediamo l'immediato cessate il fuoco, lo stop del genocidio in corso da quasi due anni a Gaza nonché la fine dell'assedio riaprendo i corridoi umanitari per far giungere alla popolazione gli aiuti necessari, immediate sanzioni per Israele e la fine di ogni rapporto diplomatico, economico/commerciale, culturale e sportivo con il regime genocidario di Israele».

«Se la Flotilla verrà bloccata dall’esercito israeliano il giorno successivo invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione con concentramento alle ore 17.30 ai Giardini Margherita» avvisano i referenti del Coordinamento.

Il corteo partirà dai Giardini Margherita, percorrerà Viale il Piacentino, transiterà per Piazzale Marconi, per poi proseguire su Via Primogenita, Piazzale Roma, Viale Patrioti, Piazzale Libertà, Stradone Farnese, Dolmen, Barriera Genova, per concludersi sul Pubblico Passeggio. Una rappresentanza del Comune di Piacenza sarà presente alla manifestazione e sul Palazzo del Comune saranno esposte le bandiere della Palestina. Gli organizzatori dichiarano che «quanto sta accadendo al popolo palestinese è inaccettabile». «È inaccettabile quanto accaduto alla Flotilla».