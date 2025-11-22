Bobbio abbraccia Colombano i teologi dall’Irlanda per il santo

Una solennità millenaria che incarna l’identità bobbiese. Domenica 23 novembre Bobbio festeggia il suo patrono san Colombano, monaco missionario dalle radici irlandesi ma che a Bobbio ha fondato l’Abbazia che porta il suo nome, diventando simbolo del borgo della Valtrebbia ma anche di un’Europa unita, quella che lui attraversò nel 614. Saranno tantissime le iniziative per l’occasione, a partire dalla mattinata di oggi: chi lo vorrà potrà ripercorrere le orme del santo con l’escursione “Eremita per un giorno” a cura di CoolTour.

Dopo il ritrovo alle ore 9.30 a Bobbio, i partecipanti saliranno a piedi in direzione dell’Eremo di San Michele a Coli, dove si dice che Colombano si sia ritirato in preghiera nel 615, anno della sua morte. Il rientro è previsto per le ore 16. Per informazioni (considerata la neve delle ultime ore meglio chiamare) si può contattare il numero 351.7221207 oppure scrivere alla mail [email protected] . Nella serata di oggi, sabato, avrà inizio il tradizionale “Transito” in preparazione alla solennità del giorno successivo, la cui organizzazione è a cura della parrocchia, del Comune di Bobbio e dell’associazione Amici di San Colombano. Dopo la caratteristica accensione dei lumini prevista per le ore 18.30, alle 20.30 avrà inizio la processione dal porticato del monastero, sede del Museo dell’abbazia, alla basilica dedicata al patrono: oggetto del Transito di san Colombano, il busto argenteo reliquiario che raccoglie parte delle reliquie ossee del patrono. Seguirà un rinfresco offerto dal sodalizio La Familia Bubiéiza.

A presiedere il Transito sarà il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio monsignor Adriano Cevolotto, che concelebrerà anche la solennità di domani, domenica 23 novembre alle ore 11. Con lui sull’altare della basilica l’arcivescovo John Joseph Kennedy, segretario per la sezione disciplinare del Dicastero per la dottrina della fede, che presiederà la celebrazione eucaristica, e Niall Coll, vescovo della diocesi irlandese di Ossory. La concelebrazione eucaristica solenne sarà preceduta dalla celebrazione delle lodi alle ore 8.30 e da una messa alle ore 9, che si svolgeranno entrambe nella cripta della basilica. Nella cripta, alle ore 16, si terrà anche il concerto di musica sacra “Omaggio al Viaggiatore” del soprano Anna Simboli e l’organista Francesco Moi: un chiaro riferimento all’animo pellegrino di san Colombano che, partito dal suo villaggio all’ombra di monte Leinster in Irlanda, attraverso l’Europa, fondando numerosi monasteri e chiese e terminando il suo cammino a Bobbio. Seguiranno la celebrazione del vespro alle 17.40 e alle 18 la seconda concelebrazione eucaristica della giornata.