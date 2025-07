Boom traffico dati su smartphone: +2.258% in 10 anni

In 10 anni la spesa degli italiani per la telefonia fissa e mobile è crollata di complessivi 3,6 miliardi di euro, registrando una flessione media del 13,6%. Nello stesso periodo, il traffico dati sui telefonini degli utenti è letteralmente schizzato alle stelle, registrando un incremento del +2.258%. I dati arrivano da Assium, l’associazione degli utility manager italiani, che ha realizzato una apposita indagine sul settore rielaborando i dati ufficiali forniti dall’Autorità per le Comunicazioni (Agcom). Nella telefonia fissa crolla il traffico voce (-85,9%), mentre crescono le Sim che effettuano traffico dati. Penalizzati invece i ‘vecchi’ Sms: ne mandavamo 42,4 a testa al mese nel 2014, oggi ne inviamo appena 4,1 al mese. Nonostante l’ingresso di nuovi operatori e l’evoluzione dei servizi, tuttavia, il mercato della telefonia presenta ancora evidenti criticità che danneggiano gli utenti, denuncia Assium.

Nel settore mobile i tre principali operatori detengono l’81% del mercato, e continuano i disservizi a danno degli utenti. La spesa finale degli utenti per i servizi telefonici è passata dai 26,2 miliardi di euro del 2014 ai 22,6 miliardi del 2024, con un calo complessivo del 13,6%. In particolare per la telefonia mobile si è passati dai 13,4 miliardi di euro di dieci anni fa agli attuali 9,7 miliardi (27,9%): in tale settore la spesa per le normali telefonate è scesa del -32%, con il traffico voce passato dai 165,7 miliardi di minuti del 2014 ai 132,63 miliardi del 2024 (20%). Per la telefonia fissa, invece, la spesa degli utenti è rimasta sostanzialmente stabile, da 12,7 miliardi di euro del 2014 ai 12,9 miliardi del 2024, ma in questo caso a crollare è il traffico voce, che scende dai 5,2 a 0,7 miliardi di euro (-85,9%), mentre per il traffico dati in dieci anni la spesa degli italiani sale di quasi il 110% (da 5,1 a 10,8 miliardi di euro), analizza Assium.

Non a caso le Sim che effettuano traffico dati sono salite in 10 anni in Italia da 40,22 a 58,85 milioni, e nello stesso periodo il traffico unitario mensile è passato da 1,06 a 25 gigabyte, con una impennata del +2.258%. A farne le spese i vecchi “Sms”: ne mandavamo 42,4 a testa al mese nel 2014, oggi ne inviamo appena 4,1 al mese (46,5 miliardi di sms in totale nel 2014 contro i 3,9 miliardi del 2024). «L’evoluzione della tecnologia ha cambiato radicalmente l’approccio dei consumatori italiani ai servizi telefonici - spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua Sempre meno telefonate in favore di servizi di messaggistica e social network, che hanno rivoluzionato le comunicazioni tra cittadini. Anche le tariffe praticate dagli operatori hanno subito una costante riduzione nel tempo, ma il mercato rimane concentrato nelle mani di pochi operatori: una maggiore mobilità degli utenti e una migliore diffusione di informazioni presso i consumatori potrebbe consentire oggi ulteriori risparmi alle famiglie».