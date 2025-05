Borgonovo, da metà maggio scatta la nuova raccolta rifiuti

Dal metà maggio scatta a Borgonovo la rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti. Tanto più si riuscirà a differenziare i propri rifiuti, buttando il meno possibile nell'indiffernziata (bidone nero), e tanto più si resterà nella tariffazione standard. Per i meno virtuosi scatteranno aumenti in bolletta. Questo il principio di massima che andrà declinato nel contesto borgonovese. Nelle prossime settimane partirà una campagna a martello per informare tutti i borgonovesi di cambi che, c’è da scommettere, non saranno indolori e sicuramente avranno bisogno di un periodo di rodaggio.

Da metà maggio verranno consegnati famiglia per famiglia i nuovi bidoni per la carta, frazione organica e indifferenziata. Il bidone nero dell'indifferenziata sarà dotato di microchip collegato all'utenza.

Nulla cambierà per la raccolta stradale di vetro, vegetale, plastica e lattine.