Borgonovo, la Lega: «Serve un assessorato alla sicurezza»

La Lega chiede di istituire a Borgonovo «un assessorato alla sicurezza». La richiesta arriva dopo i recenti fatti che hanno visto protagonisti soprattutto giovanissimi, coinvolti in risse e atti di vandalismo. Il Carroccio chiede di istituire un assessorato ad hoc. «In secondo luogo – dice il segretario Daniele Pane - bisogna richiedere una riunione con la Prefettura, allargata ai sindaci confinanti e a tutte le forze dell'ordine, per sviluppare un progetto che preveda anche un maggior pattugliamento notturno del paese e delle frazioni, ricorrendo se necessario all’ausilio della vigilanza privata». La Lega chiede di «fornire supporto ai cittadini che vogliono organizzarsi con il controllo di vicinato, diffuso da anni in tanti comuni della provincia, compresi quelli confinanti, con buoni risultati». «È tempo – dicono i militanti della sede borgonovese del Carroccio - che anche quest’amministrazione prenda scelte politiche chiare e fornisca risposte concrete alla cittadinanza».

I militanti del Carroccio rivendicano: «L'attenzione della Lega su questo tema è massima sia a livello nazionale che locale». «L'impegno del partito nel governo Meloni ha portato vari frutti come maggiori controlli ed espulsioni, assunzioni straordinarie nelle forze di Polizia, fondi per implementare i sistemi di videosorveglianza in tanti comuni italiani, contrasto ad occupazioni abusive e violenze sui treni, possibilità di dotare la Polizia Locale con il taser e tanto altro».