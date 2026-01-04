Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Borgonovo perde un'attività storica, chiude Pedalmoto

Nel capannone di viale Marconi, aperto quarant'anni fa da Giuseppe Nicolini, sono passati in tanti. I ricordi della mogli e attuale titolare, Mariarosa Boccellari

Mariangela Milani
|52 minuti fa
Pedalmoto
Pedalmoto
1 MIN DI LETTURA
Dopo quasi quattro decenni chiude i battenti a Borgonovo Pedalmoto. Nel capannone di viale Marconi sono passati centinaia di borgonovesi, e non solo, attratti da quella passione senza tempo che è la due ruote, a pedali o a motore. «Io mi sono sempre occupata delle biciclette, mentre mio marito di vespe scooter e motorini – dice la titolare, Mariarosa Boccellari –. Quando sono arrivata qui non sapevo fare nulla, ma ho imparato a ripararle seguendo mio marito». Il marito era Giuseppe Nicolini, scomparso nel 2021 a soli 57 anni, molto conosciuto anche per essere stato il segretario del locale circolo del Partito Democratico. Il negozio di biciclette lo aveva aperto lui, a inizio anni Novanta. Da allora Pedalmoto è sempre rimasto negli stessi locali, lungo quella che i borgonovesi chiamano la circonvallazione. Un capannone a metà tra negozio e officina per le riparazioni. Ma i locali sono stati anche un punto di ritrovo.
Quando ancora c’era il titolare Giuseppe Nicolini, si discuteva di politica e di ciò che succedeva in paese. «Pedalmoto rimane un pezzo di storia di Borgonovo e una piccola testimonianza di un'economia che sta cambiando» si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune con cui anche l’amministrazione comunale saluta la storica attività.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana