Borgonovo, stanza affrescata alla Casa della comunità

Nella Casa della comunità di Borgonovo è stata inaugurata una stanza affrescata dai creativi Nicolas Ghittoni e Mirko Finotelli. Uno spazio, all’interno dell’ex ospedale di Borgonovo oggi Casa di comunità, pensato come spazio aperto a tutti. Un luogo dove le associazioni che lavorano a supporto della struttura che ha accorpato tutti i servizi socio sanitari territoriali, gli enti locali della Valtidone, i semplici cittadini possono incontrarsi. La stanza è stata affrescata grazie ai fondi messi a disposizione da Asp Azalea. I due giovani creativi hanno pensato ad un grande condominio dalle cui finestre si affacciano persone che comunicano tra di loro e sembrano tutte convergere verso un unico spazio che unisce tutti: il parco.