Borgonovo, tutto pronto per il nido: entrano 36 bambini

Lunedì 16 marzo il nuovo asilo nido di Borgonovo apre le sue porte. I primi a prendere possesso dei nuovi spazi, in via Papa Giovanni XXIII di lato la scuola materna, saranno i 36 bambini che oggi frequentano l’ormai ex asilo di via Oldrini. La notizia è stata comunicata tramite una lettera spedita alle famiglie dei bambini. Subito dopo i 36 bimbi che attualmente frequentano il nido toccherà ad altri 8 bimbi che attualmente sono in lista di attesa fare il loro ingresso al nido. Per questi ultimi il giorno fissato è a partire da mercoledì 8 aprile, "subito dopo le vacanze di Pasqua" precisa la sindaca Monica Patelli. Con l’ingresso di questi ulteriori otto bimbi verrà azzerata la lista di attesa per le famiglie di Borgonovo. Giovedì 12 marzo, per le sole famiglie dei bambini che entreranno nel nuovo nido (i 36 più gli 8 che entreranno ad aprile) verrà organizzato un sopralluogo